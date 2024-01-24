Беспилотник сбит над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
А ранее сегодня над Орловской областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Но после падения БПЛА в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям.
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