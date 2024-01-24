В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, об этом граждан предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, как нужно действовать в подобных ситуациях: Если вы находитесь дома, не подходите к окнам.

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место.