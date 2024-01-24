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24 января, 08:14

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, об этом граждан предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, как нужно действовать в подобных ситуациях:

  • Если вы находитесь дома, не подходите к окнам.
  • Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
  • Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место.
ВСУ снова использовали дрон-камикадзе для атаки на приграничные сёла
ВСУ снова использовали дрон-камикадзе для атаки на приграничные сёла

А ранее сегодня утром, 24 января, российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над над селом Ближнее в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Александра Вишнякова
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