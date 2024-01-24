В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности
В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, об этом граждан предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он напомнил, как нужно действовать в подобных ситуациях:
- Если вы находитесь дома, не подходите к окнам.
- Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
- Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место.
А ранее сегодня утром, 24 января, российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над над селом Ближнее в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.
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ТАСС / Евгений Силантьев