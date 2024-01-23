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23 января, 10:23

ВСУ снова использовали дрон-камикадзе для атаки на приграничные сёла

Губернатор Гладков: Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородский хутор

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородский хутор. Фото © Shutterstock.com

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородский хутор. Фото © Shutterstock.com

Украинская армия с помощью дрона-камикадзе атаковала хутор Балки в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 23 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его сведениям, к счастью, нет.

"В результате взрыва повреждён гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — проинформировал Гладков.

ВСУ с дрона-камикадзе сбросили осколочный боеприпас на белгородское село
ВСУ с дрона-камикадзе сбросили осколочный боеприпас на белгородское село

Напомним, что буквально на днях дроны-камикадзе ВСУ атаковали два белгородских села. В том же хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. А в хуторе Терезовка был атакован гражданский автомобиль. А 20 января ВСУ атаковали село Колотиловка под Белгородом. По словам Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет, однако был повреждён инфраструктурный объект связи.

Марина Калегина
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