ВСУ снова использовали дрон-камикадзе для атаки на приграничные сёла

Украинская армия с помощью дрона-камикадзе атаковала хутор Балки в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 23 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его сведениям, к счастью, нет.

Напомним, что буквально на днях дроны-камикадзе ВСУ атаковали два белгородских села. В том же хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. А в хуторе Терезовка был атакован гражданский автомобиль. А 20 января ВСУ атаковали село Колотиловка под Белгородом. По словам Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет, однако был повреждён инфраструктурный объект связи.