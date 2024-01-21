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21 января, 12:35

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали два хутора в Белгородской области, пострадавших нет

Два населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.

Глава региона дополнил, что в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. А в хуторе Терезовка был атакован гражданский автомобиль.

"Оперативные службы работают на местах", написал Гладков в телеграм-канале.

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А ранее Лайф писал, что 20 января ВСУ атаковали село Колотиловка под Белгородом. По словам Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет, однако был повреждён инфраструктурный объект связи. Кроме того, в этот день ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа и Новую Таволжанку Шебекинского городского округа.

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Дарья Нарыкова
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