Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали два хутора в Белгородской области, пострадавших нет
Два населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.
Глава региона дополнил, что в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. А в хуторе Терезовка был атакован гражданский автомобиль.
"Оперативные службы работают на местах", — написал Гладков в телеграм-канале.
А ранее Лайф писал, что 20 января ВСУ атаковали село Колотиловка под Белгородом. По словам Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет, однако был повреждён инфраструктурный объект связи. Кроме того, в этот день ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа и Новую Таволжанку Шебекинского городского округа.
Getty Images / Kostya Liberov / Libkos