Губернатор Белгородской области подтвердил, что выживших при крушении Ил-76 нет

Выживших при крушении российского военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских пленных, нет. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолёт. Он упал в поле недалеко от населённого пункта. Все находившиеся на борту погибли", — написал он в телеграм-канале.