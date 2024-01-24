Губернатор Белгородской области подтвердил, что выживших при крушении Ил-76 нет
Выживших при крушении российского военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских пленных, нет. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолёт. Он упал в поле недалеко от населённого пункта. Все находившиеся на борту погибли", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас место крушения оцеплено.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сейчас украинские СМИ быстро подчищают информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ.
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