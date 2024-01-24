Сайт "Украинской правды" удалил информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ

Новостной портал "Украинская правда" удалил с сайта информацию о том, что военно-транспортный Ил-76 был сбит над Белгородской областью Вооружёнными силами Украины. Портал, который является первоисточником новости об инциденте, изменил заголовок, в котором говорилось о признании ВСУ в ударе по самолёту.

В настоящее время на сайте всё ещё присутствует новость о происшествии, однако "Украинская правда" сообщает только о падении самолёта. В российских соцсетях предполагают, что украинская сторона пытается скрыть факт нападения ВСУ на граждан своей же страны.