Сайт "Украинской правды" удалил информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ
Новостной портал "Украинская правда" удалил с сайта информацию о том, что военно-транспортный Ил-76 был сбит над Белгородской областью Вооружёнными силами Украины. Портал, который является первоисточником новости об инциденте, изменил заголовок, в котором говорилось о признании ВСУ в ударе по самолёту.
Предположительно, видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT
В настоящее время на сайте всё ещё присутствует новость о происшествии, однако "Украинская правда" сообщает только о падении самолёта. В российских соцсетях предполагают, что украинская сторона пытается скрыть факт нападения ВСУ на граждан своей же страны.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области. Предварительно установлено, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Выживших нет. По информации источника, ВСУ могли обстрелять самолёт из Волчанского района Харьковской области. Позже стало известно, что ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения первого.
T.me / SHOT