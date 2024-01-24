Госдума готовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76
Фото © Tom Stepanov / Shutterstock.com
Госдума по поручению спикера Вячеслава Володина подготовит обращение к Конгрессу США и немецкому Бундестагу в связи с авиакатастрофой военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью. По словам Володина, в Киеве правит нацистский режим, который не пожалел собственных граждан. Напомним, что в самолёте находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они вместе с российским экипажем погибли.
"Надо разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединённых Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы их депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают", — обратился к российским парламентариям Володин.
Напомним, что катастрофа Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области, незадолго до этого над регионом была объявлена тревога ракетной опасности. По предварительным данным, военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ тремя ракетами Patriot или Iris-T. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил.