Госдума готовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Госдума по поручению спикера Вячеслава Володина подготовит обращение к Конгрессу США и немецкому Бундестагу в связи с авиакатастрофой военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью. По словам Володина, в Киеве правит нацистский режим, который не пожалел собственных граждан. Напомним, что в самолёте находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они вместе с российским экипажем погибли.

"Надо разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединённых Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы их депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают", — обратился к российским парламентариям Володин.