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24 января, 09:35

Пилот Ил-76 смог предотвратить падение горящего самолёта на жилые дома

SHOT: Пилот упавшего Ил-76 смог увести самолёт от деревни Яблоново

Пилот упавшего в Белгородской области Ил-76 смог увести уже горящий самолёт от деревни Яблоново. Благодаря действиям лётчика, борт упал в поле, а не на жилые дома. Об этом сообщает SHOT.

Предположительно, видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT

Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области
Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области

Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту было 65 пленных украинских военных.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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