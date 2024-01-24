Пилот Ил-76 смог предотвратить падение горящего самолёта на жилые дома
SHOT: Пилот упавшего Ил-76 смог увести самолёт от деревни Яблоново
Пилот упавшего в Белгородской области Ил-76 смог увести уже горящий самолёт от деревни Яблоново. Благодаря действиям лётчика, борт упал в поле, а не на жилые дома. Об этом сообщает SHOT.
Предположительно, видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT
Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту было 65 пленных украинских военных.
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t.me / SHOT