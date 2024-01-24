Раскрыто место, из которого ВСУ сбили Ил-76 с 65 украинскими военнопленными
ВСУ могли обстрелять Ил-76 с пленными украинцами с позиций в Харьковской области
След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT
Украинские военные могли открыть огонь по российскому Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ из Волчанского района Харьковской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник.
Место падения самолёта находится в пятидесяти километрах от границы с Украиной. Как уточняется, расчёты ЗРК Patriot, находящиеся на вооружении ВСУ, могут уничтожать цели на расстоянии до ста километров.
Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту было в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Пилот смог увести лайнер от жилых домов деревни Яблоново, чтобы избежать большого числа жертв.