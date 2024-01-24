Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Губернатор Белгородской области подтвердил, что выживших при крушении Ил-76 нет

ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

Госдума готовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения Ил-76 под Белгородом

Сбитый в зоне СВО российский лётчик два дня шёл к своим с осколком под самым сердцем

Памфилова: ЦИК пригласила на выборы президента России наблюдателей из 95 стран

Пассажирку "Победы" стошнило на попутчика, но стриптиз не помог ей загладить вину

Роют тоннели и опустошают магазины: Сахалин утонул в сугробах из-за снежного апокалипсиса

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

Раскрыто место, из которого ВСУ сбили Ил-76 с 65 украинскими военнопленными

ВСУ могли обстрелять Ил-76 с пленными украинцами с позиций в Харьковской области

24 января, 10:03
9881
След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT

След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT

Украинские военные могли открыть огонь по российскому Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ из Волчанского района Харьковской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник.

Место падения самолёта находится в пятидесяти километрах от границы с Украиной. Как уточняется, расчёты ЗРК Patriot, находящиеся на вооружении ВСУ, могут уничтожать цели на расстоянии до ста километров.

Песков не смог ничего сказать о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом
Песков не смог ничего сказать о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом

Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту было в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Пилот смог увести лайнер от жилых домов деревни Яблоново, чтобы избежать большого числа жертв.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!