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24 января, 09:46

Песков ёмко высказался о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ по пути к месту обмена

Песков не стал комментировать крушение самолёта Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о крушении самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. По его словам, сейчас в Кремле разбираются с данными сведениями.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Тем временем Минобороны РФ подтвердило информацию об авиакатастрофе. Там уточнили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным министерства, на борту было в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен.

Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области
Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области
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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Бражников
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