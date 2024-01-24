Песков ёмко высказался о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ по пути к месту обмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о крушении самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. По его словам, сейчас в Кремле разбираются с данными сведениями.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.