Песков ёмко высказался о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ по пути к месту обмена
Песков не стал комментировать крушение самолёта Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о крушении самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. По его словам, сейчас в Кремле разбираются с данными сведениями.
"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Тем временем Минобороны РФ подтвердило информацию об авиакатастрофе. Там уточнили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным министерства, на борту было в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен.
ТАСС / Гавриил Григоров