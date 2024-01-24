В ГД заявили, что после крушения Ил-76 пришлось экстренно разворачивать ещё один борт с украинскими пленными
Картаполов назвал крушение Ил-76 с пленными украинцами циничным преступлением Киева
Депутат Госдумы Андрей Каатполов на заседании Госдумы заявил, что российским военным после крушения Ил-76 под Белгородом пришлось экстренно разворачивать ещё один борт с украинскими пленными. Он назвал эту авиакатастрофу циничным и кровавым преступлением Киева.
"Очередное кровавое не поддающееся логике преступление. Потерпел крушение Ил-76 на борту — 65 ВСУшников. При этом летел второй Ил-76. Ещё порядка 80 военнопленных. Его успели развернуть", — рассказал глава комитета по обороне.