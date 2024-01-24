ВСУ сбили Ил-76, зная о том, что сегодня должен был состояться обмен пленными 192 на 192
SHOT: Сегодня должен был состояться обмен пленными с ВСУ по формуле 192 на 192
Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области. ВСУ сорвали процедуры, атаковав самолёт с собственными военнослужащими. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT
Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту было 65 пленных украинских военных.
ТАСС / Александр Полегенько