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24 января, 10:16
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ВСУ сбили Ил-76, зная о том, что сегодня должен был состояться обмен пленными 192 на 192

SHOT: Сегодня должен был состояться обмен пленными с ВСУ по формуле 192 на 192

Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области. ВСУ сорвали процедуры, атаковав самолёт с собственными военнослужащими. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT

Пилот Ил-76 смог предотвратить падение горящего самолёта на жилые дома
Пилот Ил-76 смог предотвратить падение горящего самолёта на жилые дома

Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту было 65 пленных украинских военных.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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