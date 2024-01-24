Депутат Картаполов в беседе с Лайфом объяснил, почему у сбитого Ил-76 не было сопровождения

Сбитый ВСУ самолёт Ил-76 с военнопленными летел без сопровождения, потому что украинская сторона была уведомлена о его маршруте, назначении и тех, кто был на борту. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.