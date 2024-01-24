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24 января, 11:10

Депутат Картаполов в беседе с Лайфом объяснил, почему у сбитого Ил-76 не было сопровождения

Депутат Картаполов: Сопровождения Ил-76 не было, так как ВСУ знали о полёте

Сбитый ВСУ самолёт Ил-76 с военнопленными летел без сопровождения, потому что украинская сторона была уведомлена о его маршруте, назначении и тех, кто был на борту. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Депутат Андрей Картаполов — о том, почему сбитый Ил-76 летел без сопровождения. Видео © LIFE

"Враги знали о том, что самолёт полетит. Поэтому летел без сопровождения", ответил Картаполов на соответствующий вопрос.

Сайт "Украинской правды" удалил информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ
Сайт "Украинской правды" удалил информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области. Предварительно установлено, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Выживших нет. По информации источника, ВСУ могли обстрелять самолёт из Волчанского района Харьковской области. Позже стало известно, что ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения первого.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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