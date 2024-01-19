Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией

Эстония, Латвия и Литва договорились создать "линию обороны" на границе с Россией. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

"Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне", — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Напомним, на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала готовиться к конфликту с Россией, заявив, что у Европы есть на это несколько лет. Она считает, что конфликт с Москвой возможен в случае достижения прекращения огня на Украине.