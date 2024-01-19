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19 января, 14:19

Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией

Эстония, Латвия и Литва договорились создать "линию обороны" на границе с Россией. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

"Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне", — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

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Напомним, на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала готовиться к конфликту с Россией, заявив, что у Европы есть на это несколько лет. Она считает, что конфликт с Москвой возможен в случае достижения прекращения огня на Украине.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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