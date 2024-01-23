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В Госдуме объяснили важность указа Путина о многодетных семьях

Спикер Госдумы Володин назвал важным решением указ Путина о многодетных семьях

23 января, 10:18
Спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал подписание Путиным указа о многодетных семьях важным решением. Обложка © Shutterstock

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал подписание Путиным указа о многодетных семьях важным решением. Обложка © Shutterstock

Многодетные семьи являются настоящим и будущим России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о едином статусе многодетной семьи.

"Это важное решение. Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", цитирует Володина пресс-служба ГД РФ.

Также спикер предложил провести большие парламентские слушания, на которых будет детально рассмотрен вопрос о поддержке многодетности. На заседание пригласят представителей регионов, муниципальных властей, профильных ведомств, а также активистов и общественников.

В России может появиться новый праздник — День многодетных семей
В России может появиться новый праздник — День многодетных семей

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что в России на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи. Также документ определяет меры поддержки таких семей. К слову, их число в России увеличилось на 11,5% за последние пять лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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