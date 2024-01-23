В Госдуме объяснили важность указа Путина о многодетных семьях Спикер Госдумы Володин назвал важным решением указ Путина о многодетных семьях 23 января, 10:18 Спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал подписание Путиным указа о многодетных семьях важным решением. Обложка © Shutterstock

Многодетные семьи являются настоящим и будущим России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о едином статусе многодетной семьи.

"Это важное решение. Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", — цитирует Володина пресс-служба ГД РФ.

Также спикер предложил провести большие парламентские слушания, на которых будет детально рассмотрен вопрос о поддержке многодетности. На заседание пригласят представителей регионов, муниципальных властей, профильных ведомств, а также активистов и общественников.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что в России на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи. Также документ определяет меры поддержки таких семей. К слову, их число в России увеличилось на 11,5% за последние пять лет.

Авторы Татьяна Миссуми