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23 января, 09:15

В России может появиться новый праздник — День многодетных семей

Депутат Буцкая предложила учредить 23 января День многодетных семей России

Фото © Freepic / diller freepik

Фото © Freepic / diller freepik

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать 23 января Днём многодетных семей. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Предлагаю 23 января сделать Днём многодетных семей России", — говорится в сообщении парламентария.

Накануне Буцкая встретилась с активистами партийного проекта единороссов "Крепкая семья" и московскими семьями. Они обсудили реализацию направлений народной программы партии в части поддержки семей с детьми.

"Реализуя пункты народной программы партии "Единая Россия", мы выполняем важнейшую задачу — обеспечение будущего для наших детей, будущего для каждого уголка нашей Родины, единства общества. Вместе с коллегами — депутатами Госдумы, однопартийцами — мы ведём системную работу в рамках законотворчества в направлении повышения мер поддержки семей с детьми", — проинформировала депутат.

Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России
Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России

А ранее в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Владимир Путин. Критерии многодетности ранее определялись в регионах самостоятельно, однако единого подхода не было. Отныне официально: если в семье воспитывается три и более несовершеннолетних ребёнка, в том числе те, что находятся под опекой, то семья должна считаться многодетной.

Марина Калегина
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