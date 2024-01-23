В России может появиться новый праздник — День многодетных семей

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать 23 января Днём многодетных семей. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Предлагаю 23 января сделать Днём многодетных семей России", — говорится в сообщении парламентария.

Накануне Буцкая встретилась с активистами партийного проекта единороссов "Крепкая семья" и московскими семьями. Они обсудили реализацию направлений народной программы партии в части поддержки семей с детьми.

"Реализуя пункты народной программы партии "Единая Россия", мы выполняем важнейшую задачу — обеспечение будущего для наших детей, будущего для каждого уголка нашей Родины, единства общества. Вместе с коллегами — депутатами Госдумы, однопартийцами — мы ведём системную работу в рамках законотворчества в направлении повышения мер поддержки семей с детьми", — проинформировала депутат.