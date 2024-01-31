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31 января, 11:38

ВСУ атаковали хутор в Белгородчине, повреждена ЛЭП

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа

Вооружённые силы Украины обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населённых пунктов", — написал он в своём телеграм-канале.

По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Без электричества в настоящее время находятся посёлки Красное, Первомайский, Ленинский, хутора Марьино, Мухин, Панков, сёла Вознесеновка и Нежеголь. В скором времени оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий обстрела.

Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Ранее Лайф писал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сёла Богун-Городок и Тишанку в Белгородской области. В результате падения взрывных устройств были повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Ян Поланин
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