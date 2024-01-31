ВСУ атаковали хутор в Белгородчине, повреждена ЛЭП
Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа
Вооружённые силы Украины обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населённых пунктов", — написал он в своём телеграм-канале.
По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Без электричества в настоящее время находятся посёлки Красное, Первомайский, Ленинский, хутора Марьино, Мухин, Панков, сёла Вознесеновка и Нежеголь. В скором времени оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий обстрела.
Ранее Лайф писал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сёла Богун-Городок и Тишанку в Белгородской области. В результате падения взрывных устройств были повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших.
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