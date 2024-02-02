ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области
Гладков заявил, что ВСУ за сутки нанесли 77 ударов по Белгородской области
Вооружённые силы Украины нанесли 77 ударов по территории Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших в результате обстрелов нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
По информации губернатора, ВСУ сбросили два снаряда на территории села Щетиновка, а также атаковали его дронами-камикадзе. Обстрелу подверглись также сёла Журавлёвка, Ближнее, Устинка. Около 18 раз обстреляли из гранатомёта окраину села Богун-Городок, а ещё один украинский БПЛА атаковал село Казачье-Рудниченское.
Гладков добавил, что ВСУ обстреливали территории региона с помощью миномётных снарядов, беспилотников со взрывными устройствами, снарядами из РСЗО "Град". В результате обстрелов повреждены линия электропередачи в селе Мокрая Орловка, а также забор у школы в селе Теребрено.
Ранее Лайф писал, что при атаке ВСУ на Богун-Городок местному жителю рассекло лицо. Он пострадал в результате взрыва дрона-камикадзе. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.
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