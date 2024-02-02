ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области

Вооружённые силы Украины нанесли 77 ударов по территории Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших в результате обстрелов нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По информации губернатора, ВСУ сбросили два снаряда на территории села Щетиновка, а также атаковали его дронами-камикадзе. Обстрелу подверглись также сёла Журавлёвка, Ближнее, Устинка. Около 18 раз обстреляли из гранатомёта окраину села Богун-Городок, а ещё один украинский БПЛА атаковал село Казачье-Рудниченское.

Гладков добавил, что ВСУ обстреливали территории региона с помощью миномётных снарядов, беспилотников со взрывными устройствами, снарядами из РСЗО "Град". В результате обстрелов повреждены линия электропередачи в селе Мокрая Орловка, а также забор у школы в селе Теребрено.