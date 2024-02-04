Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске
Число жертв украинской атаки на пекарню в Лисичанске достигло 28
Разрушенная пекарня в Лисичанске. Обложка © t.me / МЧС России
В результате обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ погибло 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок. Об этом сообщили в Правительстве Луганской Народной Республики (ЛНР).
"По данным на 06:00 4 февраля, 10 человек пострадало, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок", — уточнили в администрации.
Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Позже стало известно, что под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. По последним данным, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.