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3 февраля, 19:19

В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

МЧС: Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску возросло до 11

Пять человек, пострадавших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики со стороны ВСУ, находятся в тяжёлом состоянии. Также, по последним данным, число жертв выросло до 11.

Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, в результате атаки 11 человек погибли, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

"Трое пациентов будут доставлены в ближайшее время в Луганскую республиканскую клиническую больницу, ещё две машины с врачами ЛРКБ выехали для эвакуации ещё двоих пациентов в Луганск, которых ранее прооперировали. Несколько человек после получения медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение", — рассказала глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

"Очередной теракт": Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске снова выросло
"Очередной теракт": Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске снова выросло

Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжается.

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T.me / МЧС России

Оксана Попова
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