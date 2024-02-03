В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске
МЧС: Число жертв при ударе ВСУ по Лисичанску возросло до 11
Пять человек, пострадавших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики со стороны ВСУ, находятся в тяжёлом состоянии. Также, по последним данным, число жертв выросло до 11.
Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, в результате атаки 11 человек погибли, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии.
"Трое пациентов будут доставлены в ближайшее время в Луганскую республиканскую клиническую больницу, ещё две машины с врачами ЛРКБ выехали для эвакуации ещё двоих пациентов в Луганск, которых ранее прооперировали. Несколько человек после получения медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение", — рассказала глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжается.
T.me / МЧС России