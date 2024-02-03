В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

Пять человек, пострадавших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики со стороны ВСУ, находятся в тяжёлом состоянии. Также, по последним данным, число жертв выросло до 11.

Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, в результате атаки 11 человек погибли, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии.