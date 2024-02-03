"Очередной теракт": Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске снова выросло

Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики выросло до девяти. Об этом заявили в пресс-службе военной комендатуры региона, пишет РИА "Новости". Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подчеркнул, что Украина совершила теракт.

Последствия обстрела пекарни в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"Укрофашисты совершили очередной теракт. Выходной день, суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьёй, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унёс жизни наших граждан", — приводятся его слова в телеграм-канале кабмина республики.

Спасатели будут разбирать завалы всю ночь. На месте случившегося работают экстренные службы. В правительстве ЛНР заверили, что все пострадавшие получат необходимую помощь.