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3 февраля, 18:53

"Очередной теракт": Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске снова выросло

Количество погибших в Лисичанске при обстреле со стороны ВСУ возросло до девяти

Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики выросло до девяти. Об этом заявили в пресс-службе военной комендатуры региона, пишет РИА "Новости". Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подчеркнул, что Украина совершила теракт.

Последствия обстрела пекарни в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"Укрофашисты совершили очередной теракт. Выходной день, суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьёй, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унёс жизни наших граждан", — приводятся его слова в телеграм-канале кабмина республики.

Спасатели будут разбирать завалы всю ночь. На месте случившегося работают экстренные службы. В правительстве ЛНР заверили, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи
ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи

Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Работа на месте трагедии продолжается.

Обложка ©

ТАСС / Администрация Лисичанска

Никита Осипов
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