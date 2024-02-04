Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском Курский губернатор Старовойт сообщил о прилёте дрона ВСУ по посёлку Тёткино 4 февраля, 10:06 Украинский БПЛА. Фото © Getty Images / Anadolu

Запущенный ВСУ беспилотник нанёс повреждения объектам связи в посёлке Тёткино Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт, пообещав, что восстановительные работы начнутся при первой возможности.

"В поселке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, последний раз Тёткино обстреливалось украинскими военными 26 января этого года. Тогда местные жители остались без отопления и частично без света.

Авторы Татьяна Миссуми