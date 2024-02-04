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Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

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Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

Курский губернатор Старовойт сообщил о прилёте дрона ВСУ по посёлку Тёткино

4 февраля, 10:06
Украинский БПЛА. Фото © Getty Images / Anadolu

Украинский БПЛА. Фото © Getty Images / Anadolu

Запущенный ВСУ беспилотник нанёс повреждения объектам связи в посёлке Тёткино Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт, пообещав, что восстановительные работы начнутся при первой возможности.

"В поселке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, последний раз Тёткино обстреливалось украинскими военными 26 января этого года. Тогда местные жители остались без отопления и частично без света.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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