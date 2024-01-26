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25 января, 21:03

Село Тёткино в Курской области осталось без тепла и света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, местные жители остались без отопления и частично без света. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно", — написал он в телеграм-канале.

В двух многоквартирных домах оказались повреждены фасады и окна. Старовойт пообещал жителям помощь в восстановлении.

Школа получила повреждения при обстреле ВСУ Курской области
Школа получила повреждения при обстреле ВСУ Курской области

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает несколько российских регионов, в том числе Курскую область, "исторически населёнными украинцами" территориями. Губернатор Роман Старовойт счёл новый указ политика актом вопиющего передёргивания истории.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Jawfox

Лариса Сафронова
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