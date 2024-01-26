Село Тёткино в Курской области осталось без тепла и света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, местные жители остались без отопления и частично без света. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно", — написал он в телеграм-канале.

В двух многоквартирных домах оказались повреждены фасады и окна. Старовойт пообещал жителям помощь в восстановлении.