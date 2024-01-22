Стало известно, какие регионы РФ Зеленский назвал "историческими" для украинцев

Кубань, Стародубщина, а также Северная и Восточная Слобожанщина являются "исторически населёнными украинцами" территориями России. Это следует из последнего указа Владимира Зеленского, опубликованного на его сайте.

"Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ", — говорится в документе.

Утверждается, что Россия "веками угнетает и уничтожает" украинцев, проживающих в этих регионах, из-за чего необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступ к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". Соответствующие меры должно разработать правительство Незалежной.

Также Зеленский поручил подготовить и провести мероприятия, направленные на "развенчивание российских мифов об Украине", а совместно с Национальной академией наук страны — выпустить материалы о "более чем тысячелетней истории" Незалежной, а также связи современной Украины и вышеназванных территорий.