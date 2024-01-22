Зеленский подписал указ об "исторически населённых украинцами территориях РФ"

Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации". Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населённых украинцами территориях РФ", — сказал Зеленский.

По его словам, документ станет "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего". На сайте офиса Зеленского соответствующего указа пока нет. В своём обращении к украинцам он не уточнил, о чём идёт речь в документе.