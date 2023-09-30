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30 сентября, 11:03

Медведев исключил завершение СВО до освобождения исконно русских земель

Медведев: СВО продолжится до полного уничтожения нацистского киевского режима

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День воссоединения новых регионов с Россией заявил о планах Москвы продолжать спецоперацию на Украине до уничтожения нацистского режима и освобождения исконно русских земель.

"Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", – заметил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Он выразил уверенность в том, что победа будет за нами, и добавил, что новых регионов в составе России будет больше.

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А ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил о новых высотах, занятых российскими войсками в ходе спецоперации. По его словам, армия значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина

Андрей Бражников
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