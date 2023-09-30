Медведев исключил завершение СВО до освобождения исконно русских земель
Медведев: СВО продолжится до полного уничтожения нацистского киевского режима
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День воссоединения новых регионов с Россией заявил о планах Москвы продолжать спецоперацию на Украине до уничтожения нацистского режима и освобождения исконно русских земель.
"Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", — заметил зампред Совбеза.
Медведев добавил, что СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Он выразил уверенность в том, что победа будет за нами, и добавил, что новых регионов в составе России будет больше.
А ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил о новых высотах, занятых российскими войсками в ходе спецоперации. По его словам, армия значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.
ТАСС / Екатерина Штукина