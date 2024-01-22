Губернатор ответил Зеленскому, который "покусился" на Курскую область, и припомнил события 100-летней давности

Губернатор Курской области Роман Старовойт счёл актом вопиющего передёргивания истории новый указ Владимира Зеленского, который назвал "историческими" для украинцев шесть регионов России.

"Это акт вопиющего передёргивания истории. Всё выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти", — написал Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, сейчас Украина находится в сложнейшей экономической, финансовой, военной и политической ситуации, и, чтобы продолжать получать помощь Запада, Зеленскому необходимо нагнетать градус напряжения. Обстрелы мирных городов и посёлков, провокационные высказывания, оскорбления и как итог посягательства на чужую территорию входят в этот список. Но Старовойт напомнил Киеву, чем похожие притязания закончились 100 лет назад.

"1918 год. В Киеве установлен марионеточный пронемецкий режим гетмана Скоропадского... На территории России разгорелась гражданская война. В этой ситуации украинские банды при поддержке немецких войск постоянно вторгались на территорию Курской губернии. Как и современные идеологические потомки, они заявляли притязания на наш регион. Но, как только Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и была вынуждена оставить восточные земли, история всё расставила по своим местам. Скоропадский позорно сбежал в Европу вместе с подельниками", — добавил курский губернатор.

Старовойт также подчеркнул, что в самом первом упоминании в "Слове о полку Игореве" о нынешней Курской области говорится как о русском регионе, здесь родились Серафим Саровский, Феодосий Печерский и другие величайшие российские исторические личности. А вот киевские власти уже давно идут против здравого смысла, добавил губернатор.