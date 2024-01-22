"Хочет выпросить у Запада денег": Политолог объяснил претензии Зеленского на российские земли

Указ Владимира Зеленского об "исторически населённых украинцами территориях России" прежде всего необходим Киеву "для внешнего пользования", а точнее — чтобы выпросить у Запада больше денег. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, публицист Армен Гаспарян.

Как отметил эксперт, на Украине уже более десяти лет обсуждаются притязания на земли Краснодарского края, Ростовской области и даже Хабаровска. В частности, на многих националистических картах последний город закрашен жёлто-синим цветом. Однако, если до указа Зеленского об этом можно было говорить как о "проявлении лютой политической шизофрении", на которую не стоит обращать внимания, то теперь ситуация меняется, поскольку это юридический документ.

"Было бы интересно посмотреть за нашим ответом, что касается его (указа. — Прим. Лайфа] практического применения, то надо понимать, что это сделано, скорее, для внешнего пользования, потому что обычному украинцу в условиях вот этой вот беспредельной мобилизации абсолютно наплевать, что Зеленский там закрепил юридически по поводу Таганрога или Ростова", — сказал Гаспарян.