"Хочет выпросить у Запада денег": Политолог объяснил претензии Зеленского на российские земли
Политолог Гаспарян: Указ Зеленского о землях РФ нужен "для внешнего пользования"
Указ Владимира Зеленского об "исторически населённых украинцами территориях России" прежде всего необходим Киеву "для внешнего пользования", а точнее — чтобы выпросить у Запада больше денег. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, публицист Армен Гаспарян.
Как отметил эксперт, на Украине уже более десяти лет обсуждаются притязания на земли Краснодарского края, Ростовской области и даже Хабаровска. В частности, на многих националистических картах последний город закрашен жёлто-синим цветом. Однако, если до указа Зеленского об этом можно было говорить как о "проявлении лютой политической шизофрении", на которую не стоит обращать внимания, то теперь ситуация меняется, поскольку это юридический документ.
"Было бы интересно посмотреть за нашим ответом, что касается его (указа. — Прим. Лайфа] практического применения, то надо понимать, что это сделано, скорее, для внешнего пользования, потому что обычному украинцу в условиях вот этой вот беспредельной мобилизации абсолютно наплевать, что Зеленский там закрепил юридически по поводу Таганрога или Ростова", — сказал Гаспарян.
По мнению собеседника Лайфа, территориальные претензии, которые Зеленский предъявил нашей стране, прежде всего выдвинуты ради Запада. Таким способом Киев хочет продемонстрировать свою якобы непримиримую и воинственную позицию, чтобы попросту выпросить больше денег, резюмировал политолог.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об "исторически населённых украинцами территориях РФ". Документ подразумевает разработку "плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев на этих землях". По мнению Зеленского, такие территории есть на Кубани, а также в пределах Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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