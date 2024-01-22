Владимир Зеленский продолжит "плясать под дудку хозяев", осознавая компромат на себя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Зеленский осознаёт, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев", — процитировали его в пресс-службе ведомства.