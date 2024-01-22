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22 января, 07:47
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Нарышкин назвал причину, по которой Зеленский продолжит "плясать под дудку американских хозяев"

Нарышкин: Зеленский продолжит "плясать под дудку" США, зная о компромате на себя

Владимир Зеленский продолжит "плясать под дудку хозяев", осознавая компромат на себя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Зеленский осознаёт, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев", — процитировали его в пресс-службе ведомства.

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Напомним, по словам Сергея Нарышкина, США угрожают слить "убойный" компромат на окружение Владимира Зеленского, если на важные государственные должности Украины не будут назначены нужные люди. К примеру, премьер-министром в Вашингтоне хотят видеть нынешнего посла Незалежной в Штатах Оксану Маркарову.

Обложка ©

Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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