Американские советники представлены во всех ключевых ведомствах Украины, заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он отметил, что Штаты усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона.

"Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времён Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей", — привели слова Нарышкина в пресс-службе ведомства.

Как указал глава СВР, США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе.