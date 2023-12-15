Нарышкин сделал неожиданное заявление о планах ЦРУ в отношении Москвы
Нарышкин заявил, что ЦРУ хочет создать виртуальную "Российскую республику"
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Обложка © Kremlin.ru
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о новых планах Соединённых Штатов в отношении нашей страны. По словам главы ведомства, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планируют создать виртуальную "Российскую республику".
Данное заявление он сделал во время XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. Там Нарышкин сообщил присутствующим, что американские спецслужбы разрабатывают план создания за пределами РФ некоего виртуального государства с якобы легитимной временной администрацией так называемой Рссийской республики.
Ранее Нарышкин заявил, что реальная цель Запада на Украине — сделать из неё "второй Афганистан". Он считает, что оказывающие давление на Россию страны понимают, что добиться военной победы Киеву точно не удастся, поэтому пытаются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на постепенное истощение РФ.