Нарышкин сделал неожиданное заявление о планах ЦРУ в отношении Москвы

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о новых планах Соединённых Штатов в отношении нашей страны. По словам главы ведомства, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планируют создать виртуальную "Российскую республику".

Данное заявление он сделал во время XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. Там Нарышкин сообщил присутствующим, что американские спецслужбы разрабатывают план создания за пределами РФ некоего виртуального государства с якобы легитимной временной администрацией так называемой Рссийской республики.