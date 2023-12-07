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Регион
Опубликовано 7 декабря 2023, 10:42
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Нарышкин уличил Запад в попытках сделать из Украины "второй Афганистан"

Реальная цель Запада на Украине — сделать из неё "второй Афганистан". Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, оказывающие давление на Россию страны понимают, что добиться военной победы Киеву точно не удастся, поэтому пытаются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на постепенное истощение РФ.

"Можно ожидать, что западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчёте на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов", — написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".

По его словам, ничего нового западники не придумают: будут применяться всё те же нарушающие нормы международного права санкции и будет накачиваться Украина всем возможным вооружением.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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