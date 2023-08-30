Нарышкин назвал СВО на Украине решительным ответом на агрессию НАТО против РФ

Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что проводимая Москвой специальная военная операция на Украине является ответом на агрессию НАТО против нашей страны. Такое мнение он высказал на открытии выставки в Доме РИО, рассказывающей об агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

"Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны", — указал глава Службы внешней разведки РФ.