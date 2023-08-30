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30 августа, 07:39

Нарышкин назвал СВО на Украине решительным ответом на агрессию НАТО против РФ

Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что проводимая Москвой специальная военная операция на Украине является ответом на агрессию НАТО против нашей страны. Такое мнение он высказал на открытии выставки в Доме РИО, рассказывающей об агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

"Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны", — указал глава Службы внешней разведки РФ.

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А ранее Сергей Нарышкин заявил, что власти Украины обвиняют в неудачах контрнаступления ВСУ плохую погоду, как это делало руководство вермахта в Великую Отечественную войну, поэтому сейчас провал этой кампании Киева очевиден.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Иван Косицын
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