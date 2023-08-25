Украинские власти обвиняют в неудачах контрнаступления ВСУ плохую погоду, как это делало руководство вермахта в Великую Отечественную войну, поэтому сейчас провал этой кампании Киева очевиден. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"После очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя", — отметил он, выступая на круглом столе в честь 80-летия победы в Курской битве.

Нарышкин подчеркнул, что на самом деле Российская армия лишь профессионально делает свою работу, продолжая сжигать на поле боя немецкую технику с крестами, как это делали их предки. Председатель РИО напомнил, что именно победа в Курской битве помогла окончательно освободить Донбасс и погнать гитлеровцев из страны. Самоуверенность Германии и недооценка сил СССР стали причинами поражения немцев под Курском, заключил Нарышкин.