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11 января, 08:26

Нарышкин раскрыл планы Запада заменить сбежавшую из России несистемную оппозицию

Глава СВР Нарышкин: США хотят создать новый стержень пятой колонны в РФ

США хотят создать стержень пятой колонны в России, привлекая для этого выпускников американских программ обмена. Как рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, планы Штатов связаны с грядущими президентскими выборами в России.

"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена, — указал Нарышкин. — По подсчётам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек".

По словам директора СВР, американские власти считают, что все эти люди смогут заменить собой несистемную оппозицию, которая массово сбежала из России.

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Ранее Нарышкин рассказал, что Запад в настоящее время рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому на Украине. Среди них в том числе и главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, отношения с которым у Зеленского в последнее время совсем не складываются. После этого в Кремле сообщили, что Служба внешней разведки РФ делает подобные заявления, руководствуясь собственной "специфической информацией".

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ТАСС / Сандурская Софья

Максим Плетнёв
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