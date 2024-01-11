Нарышкин раскрыл планы Запада заменить сбежавшую из России несистемную оппозицию

США хотят создать стержень пятой колонны в России, привлекая для этого выпускников американских программ обмена. Как рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, планы Штатов связаны с грядущими президентскими выборами в России.

"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена, — указал Нарышкин. — По подсчётам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек".