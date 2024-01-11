Нарышкин раскрыл планы Запада заменить сбежавшую из России несистемную оппозицию
Глава СВР Нарышкин: США хотят создать новый стержень пятой колонны в РФ
США хотят создать стержень пятой колонны в России, привлекая для этого выпускников американских программ обмена. Как рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, планы Штатов связаны с грядущими президентскими выборами в России.
"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена, — указал Нарышкин. — По подсчётам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек".
По словам директора СВР, американские власти считают, что все эти люди смогут заменить собой несистемную оппозицию, которая массово сбежала из России.
Ранее Нарышкин рассказал, что Запад в настоящее время рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому на Украине. Среди них в том числе и главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, отношения с которым у Зеленского в последнее время совсем не складываются. После этого в Кремле сообщили, что Служба внешней разведки РФ делает подобные заявления, руководствуясь собственной "специфической информацией".
ТАСС / Сандурская Софья