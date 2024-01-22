Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову на пост премьер-министра Незалежной, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, "настоятельные рекомендации" об этом Владимир Зеленский получил в ходе своего декабрьского визита в Штаты.

"На пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне", — цитируют Нарышкина в пресс-службе ведомства.

Глава СВР добавил, что на должность министра финансов предлагают нынешнего замглавы министерства Александр Каву, закончившего Гарвард, а министром экономики Незалежной в Вашингтоне хотят видеть нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку — выпускника польского Национального института государственного управления.

Кроме того, продолжил Нарышкин, американцы требуют убрать с государственных постов ряд лиц, потерявших доверие Белого дома. В противном случае они угрожают предать огласке "убойное" коррупционное досье в отношении окружения Владимира Зеленского.