"Дунул двойную дозу": Медведев высмеял "старшего наркомана" Киева Зеленского после указа о землях РФ
Медведев: Указ Зеленского о территориях РФ вызван провалом ВСУ на фронте
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Владимира Зеленского об "исторически населённых украинцами территориях РФ". По словам политика, такой "незатейливый пропагандистский ход старший украинский наркоман" предпринял в результате провала Киева на фронте.
"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать", — написал Медведев в своём телеграм-канале и прикрепил историческую карту европейской части России.
Историческая карта европейской части России. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев
Зампред СБ РФ добавил, что если Зеленский не остановится, то скоро "и Канаду присоединит".
Напомним, Зеленский подписал соответствующий указ сегодня, 22 января. Согласно документу, "исторически населёнными украинцами территориями" являются местности на Кубани, в Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, Зеленский поручил провести мероприятия, направленные на "развенчивание российских мифов об Украине".
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина