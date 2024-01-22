"Дунул двойную дозу": Медведев высмеял "старшего наркомана" Киева Зеленского после указа о землях РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Владимира Зеленского об "исторически населённых украинцами территориях РФ". По словам политика, такой "незатейливый пропагандистский ход старший украинский наркоман" предпринял в результате провала Киева на фронте.

"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать", — написал Медведев в своём телеграм-канале и прикрепил историческую карту европейской части России.