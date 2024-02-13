Филипп Киркоров приехал в ДНР
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Российский певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Подробности не приводятся. По некоторым данным, артист планирует выступить с концертом, также не исключено, что он встретится с военными, которые проходят лечение в госпитале.
Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает нелучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия из фильма "Иван Васильевич меняет всё" удалили сцены с Киркоровым, а также убрали его с афиши "Золотого граммофона". Сам же певец заявил, что был на вечеринке, потому что обещал Ивлеевой бартер и вообще "ошибся дверью". А затем он сделал пожертвование в благотворительный фонд из Белгорода.
Кстати, в ДНР после скандальной вечеринки съездил и Дима Билан. Артист привёз гумпомощь, навестил пациентов травматологического центра и пообещал помочь пострадавшим военным, нуждающимся в протезировании. Также он привёз кондиционеры детскому центру в Горловке и пожертвовал три миллиона рублей приюту для животных. Уехал артист тоже не с пустыми руками, а с котиком Шахтёром из этого приюта.