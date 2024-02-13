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Филипп Киркоров приехал в ДНР

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Филипп Киркоров приехал в ДНР

13 февраля, 07:48
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Российский певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Подробности не приводятся. По некоторым данным, артист планирует выступить с концертом, также не исключено, что он встретится с военными, которые проходят лечение в госпитале.

Очищение через СВО: Как Киркоров, Билан и другие участники "голой вечеринки" заглаживают вину
Очищение через СВО: Как Киркоров, Билан и другие участники "голой вечеринки" заглаживают вину

Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает нелучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия из фильма "Иван Васильевич меняет всё" удалили сцены с Киркоровым, а также убрали его с афиши "Золотого граммофона". Сам же певец заявил, что был на вечеринке, потому что обещал Ивлеевой бартер и вообще "ошибся дверью". А затем он сделал пожертвование в благотворительный фонд из Белгорода.

Дима Билан пообщался с пострадавшей от обстрела ВСУ жительницей Донецка, которой он оплатил протез
Дима Билан пообщался с пострадавшей от обстрела ВСУ жительницей Донецка, которой он оплатил протез

Кстати, в ДНР после скандальной вечеринки съездил и Дима Билан. Артист привёз гумпомощь, навестил пациентов травматологического центра и пообещал помочь пострадавшим военным, нуждающимся в протезировании. Также он привёз кондиционеры детскому центру в Горловке и пожертвовал три миллиона рублей приюту для животных. Уехал артист тоже не с пустыми руками, а с котиком Шахтёром из этого приюта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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