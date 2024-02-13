Филипп Киркоров приехал в ДНР

Подробности не приводятся. По некоторым данным, артист планирует выступить с концертом, также не исключено, что он встретится с военными, которые проходят лечение в госпитале.

Кстати, в ДНР после скандальной вечеринки съездил и Дима Билан. Артист привёз гумпомощь, навестил пациентов травматологического центра и пообещал помочь пострадавшим военным, нуждающимся в протезировании. Также он привёз кондиционеры детскому центру в Горловке и пожертвовал три миллиона рублей приюту для животных. Уехал артист тоже не с пустыми руками, а с котиком Шахтёром из этого приюта.