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18 января, 10:57

"Уже батонится на диване": Билан рассказал, как кот Шахтёр из Донбасса привыкает к новому дому

Билан: Адаптация кота Шахтёра из Донбасса проходит хорошо и быстро

Российский певец Дима Билан рассказал подписчикам, как обстоят дела у кота Шахтёра, которого он недавно привёз домой после поездки в Донбасс.

Билан рассказал, как дела у кота Шахтёра, которого он привёз из Донбасса. Видео © T.me / Билан — live

Первое время питомец опасался новой обстановки и прятался. При этом артист обставил ему специальный уголок, в котором разместил лоток, миски и прочую кошачью утварь. Спустя время хвостатый всё же вышел из укрытия и начал ими пользоваться.

"Он периодически выходил, в лоток исправно ходил, ел из мисок с удовольствием. К себе подпускает, но пока осторожный, уже несколько раз выбирался из укромных местечек (то за шторами прячется, то за колонками) и прыгал на кровать и диваны", — написал Билан в телеграм-канале.

Позже любопытство совсем взяло верх, и котяра начал с осторожностью исследовать весь второй этаж. При этом сам Билан говорит, что адаптация проходит хорошо и быстро.

"Видео снято час назад, уже батонится на диване. Также сегодня приезжал врач, считаю это необходимостью! И взял все анализы, провёл осмотр!" — добавил музыкант.

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Напомним, ранее Дима Билан приехал в Донецкую Народную Республику с гуманитарной помощью. Певец навестил пациентов травматологического центра и пообещал помочь пострадавшим военным, нуждающимся в протезировании. Также он привёз кондиционеры детскому центру в Горловке и пожертвовал три миллиона рублей приюту для животных.

А завершилась поездка артиста в Макеевке, где он посетил частный кошачий приют и обзавёлся новым другом по кличке Шахтёр. Кот очень похож на предыдущего питомца Билана по кличке Соломон, который умер в октябре прошлого года. Певец подобрал и выходил его три года назад.

Обложка ©

t.me / Билан — live

Николь Вербер
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