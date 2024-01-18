"Уже батонится на диване": Билан рассказал, как кот Шахтёр из Донбасса привыкает к новому дому

Российский певец Дима Билан рассказал подписчикам, как обстоят дела у кота Шахтёра, которого он недавно привёз домой после поездки в Донбасс.

Билан рассказал, как дела у кота Шахтёра, которого он привёз из Донбасса. Видео © T.me / Билан — live

Первое время питомец опасался новой обстановки и прятался. При этом артист обставил ему специальный уголок, в котором разместил лоток, миски и прочую кошачью утварь. Спустя время хвостатый всё же вышел из укрытия и начал ими пользоваться.

"Он периодически выходил, в лоток исправно ходил, ел из мисок с удовольствием. К себе подпускает, но пока осторожный, уже несколько раз выбирался из укромных местечек (то за шторами прячется, то за колонками) и прыгал на кровать и диваны", — написал Билан в телеграм-канале.

Позже любопытство совсем взяло верх, и котяра начал с осторожностью исследовать весь второй этаж. При этом сам Билан говорит, что адаптация проходит хорошо и быстро.

"Видео снято час назад, уже батонится на диване. Также сегодня приезжал врач, считаю это необходимостью! И взял все анализы, провёл осмотр!" — добавил музыкант.

Напомним, ранее Дима Билан приехал в Донецкую Народную Республику с гуманитарной помощью. Певец навестил пациентов травматологического центра и пообещал помочь пострадавшим военным, нуждающимся в протезировании. Также он привёз кондиционеры детскому центру в Горловке и пожертвовал три миллиона рублей приюту для животных.