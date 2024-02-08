Дима Билан пообщался с пострадавшей от обстрела ВСУ жительницей Донецка, которой он оплатил протез

Певец Дима Билан решил оплатить протезирование жительнице Донецка, пострадавшей при страшном украинском обстреле 21 января. По словам Марины Клименко, всё произошло, когда она, услышав прилёты, пошла проверить мужа, работающего неподалёку.

Дима Билан оплатил протезирование пострадавшей при обстреле жительнице Донецка. Видео © Telegram / "КАТРУСЯ"

"Только я к нему подошла — и прямое попадание в магазин, где работает мой муж. Я видела только свои руки. Начала ползти, звать мужа, слышу, что он отозвался, начала кричать: "У меня нет ноги!". Я поняла это по ощущениям... На второй день пришёл в палату главврач и озвучил, что Дима Билан проявил инициативу проспонсировать моё протезирование", — рассказала девушка.

Марина впервые по видеосвязи поговорила с певцом. Подбадривая девушку, он напомнил, что в наши дни технологии шагнули далеко вперёд, так что с протезом девушка будет чувствовать себя замечательно и сможет бегать. Билан отметил, что сам переживал проблемы со здоровьем и делал операции, поэтому знает, что из таких ситуаций есть выход.