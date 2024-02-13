"Мало кто знает, сколько он помогал": Захарова вступилась за Киркорова, приехавшего в ДНР с гуманитарной помощью

Певец Филипп Киркоров, который приехал в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, многое делал и жертвовал на благотворительность и до поездки в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", — написала Захарова в телеграм-канале.