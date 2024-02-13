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13 февраля, 10:54

"Мало кто знает, сколько он помогал": Захарова вступилась за Киркорова, приехавшего в ДНР с гуманитарной помощью

Захарова: Киркоров много занимался благотворительностью и до поездки в ДНР

Певец Филипп Киркоров, который приехал в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, многое делал и жертвовал на благотворительность и до поездки в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Он доставил гуманитарную помощь. В Горловке артист спел песню "Снег" перед ранеными военными в больнице. Певец поблагодарил раненых бойцов и медиков, пообещал оплатить протезы трём военным. Вместе с этим Киркоров заявил, что никуда из России уезжать не собирается, так как у него него здесь дом, дети и отец.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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