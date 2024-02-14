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14 февраля, 08:46

"Это страшно": Филипп Киркоров лично увидел в ДНР последствия украинских обстрелов

Филипп Киркоров посетил в ДНР детский социальный центр

Певец Филипп Киркоров в ходе своего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР) посетил не только взрослых жителей региона, раненых бойцов, но и маленьких детей. Артист наведался в детский социальный центр в Горловке, куда привёз необходимую технику, в том числе компьютеры и кондиционеры, и, конечно, подарки для воспитанников. Судя по видео, дети остались довольны.

Филипп Киркоров в ДНР. Видео © Telegram / Телеканал НТВ

Также артист посетил Дворец культуры "Шахтёр", в котором он давал концерты в ходе первых гастролей. В ноябре 2022 года ВСУ обстреляли ДК, и, как признаётся Киркоров, последствия удара тяжело видеть.

Пётр Толстой — о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом — в ту
Пётр Толстой — о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом — в ту

"Какой ужас. Я никогда не мог представить, что приеду сюда и увижу этот зал в таком виде. Это страшно", — отметил он.

Напомним, Филипп Киркоров приехал в ДНР вчера, 13 февраля. Артист доставил жителям гуманитарную помощь, а в Горловке спел перед ранеными военнослужащими. Певец поблагодарил бойцов и медиков, а также пообещал оплатить протезы трём военным.

Киркоров во время поездки в ДНР заявил, что никуда из России уезжать не собирается
Киркоров во время поездки в ДНР заявил, что никуда из России уезжать не собирается
Обложка ©

Telegram / НТВ

Матвей Константинов
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