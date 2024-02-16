Регион

Уведомления отключены

16 февраля, 05:00

Валентинов день прошёл, но этим 10 бедолагам придётся ещё долго извиняться за содеянное

День святого Валентина оставил позади не только сердечки и влюблённые пары, но и целую коллекцию неудачников, чьи попытки произвести впечатление обернулись полным фиаско. Вот десять историй, которые доказывают, что любовь действительно слепа...

"Кажется, у кого-то День святого Валентина пошёл не по плану..." geozza.

Фото © Reddit / geozza

Фото © Reddit / geozza

"Купила мужу на День святого Валентина шоколадное сердце анатомической формы. Он подумал, что это шоколадная мошонка", — jayneybee.

Фото © Reddit / jayneybee

Фото © Reddit / jayneybee

"Найдено на территории моего университета через неделю после Дня святого Валентина. Оказывается, огромные медведи — не лучший подарок", — CDR57.

Фото © Reddit / CDR57

Фото © Reddit / CDR57

"На День святого Валентина мой сын решил показать мне свой первый фокус: исчезновение монетки. Один рентген позже — я её нашла", — Ordinary-Possession4.

Фото © Reddit / Ordinary-Possession4

Фото © Reddit / Ordinary-Possession4

"Это было в торговом центре в семь часов вечера в День святого Валентина. Очередь у магазина ювелирных украшений за подарком в стиле "О нет, я забыл про День святого Валентина!". Парни, не надо так..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamesdourney

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamesdourney

"Вазэктомия на День святого Валентина!" mezzomike.

Фото © imgur / mezzomike

Фото © imgur / mezzomike

"Забавный провал с выпечкой на День святого Валентина. Я пыталась сделать торт в подарок мужу", — sicchic75.

Фото © Х / sicchic75

Фото © Х / sicchic75

"Ну, это хотя бы было вкусно..." Safe-Lengthiness2636.

Фото © Reddit / Safe-Lengthiness2636

Фото © Reddit / Safe-Lengthiness2636

"По крайней мере она попыталась… С Днём святого Валентина!" DigitalLover.

Фото © Reddit / DigitalLover

Фото © Reddit / DigitalLover

"Ну, туда ему и место..." Pg3_.

Фото © Reddit / Pg3_

Фото © Reddit / Pg3_

Когда пора сказать "стоп": 6 признаков токсичной дружбы, которую нужно срочно заканчивать
Когда пора сказать "стоп": 6 признаков токсичной дружбы, которую нужно срочно заканчивать
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamesdourney, Reddit / Pg3_

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров