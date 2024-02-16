Валентинов день прошёл, но этим 10 бедолагам придётся ещё долго извиняться за содеянное
День святого Валентина оставил позади не только сердечки и влюблённые пары, но и целую коллекцию неудачников, чьи попытки произвести впечатление обернулись полным фиаско. Вот десять историй, которые доказывают, что любовь действительно слепа...
"Кажется, у кого-то День святого Валентина пошёл не по плану..." — geozza.
Фото © Reddit / geozza
"Купила мужу на День святого Валентина шоколадное сердце анатомической формы. Он подумал, что это шоколадная мошонка", — jayneybee.
Фото © Reddit / jayneybee
"Найдено на территории моего университета через неделю после Дня святого Валентина. Оказывается, огромные медведи — не лучший подарок", — CDR57.
Фото © Reddit / CDR57
"На День святого Валентина мой сын решил показать мне свой первый фокус: исчезновение монетки. Один рентген позже — я её нашла", — Ordinary-Possession4.
Фото © Reddit / Ordinary-Possession4
"Это было в торговом центре в семь часов вечера в День святого Валентина. Очередь у магазина ювелирных украшений за подарком в стиле "О нет, я забыл про День святого Валентина!". Парни, не надо так..."
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"Вазэктомия на День святого Валентина!" — mezzomike.
Фото © imgur / mezzomike
"Забавный провал с выпечкой на День святого Валентина. Я пыталась сделать торт в подарок мужу", — sicchic75.
Фото © Х / sicchic75
"Ну, это хотя бы было вкусно..." — Safe-Lengthiness2636.
Фото © Reddit / Safe-Lengthiness2636
"По крайней мере она попыталась… С Днём святого Валентина!" — DigitalLover.
Фото © Reddit / DigitalLover
"Ну, туда ему и место..." — Pg3_.
Фото © Reddit / Pg3_
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamesdourney, Reddit / Pg3_