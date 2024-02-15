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15 февраля, 20:22

Концерт Ани Лорак в Сочи 16 февраля отменили по техническим причинам

Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Сочи отменили концерт певицы Ани Лорак, который был запланирован на пятницу, 16 февраля, на сцене Red Arena. Как отметили в игорной зоне "Красная Поляна", это связано с техническими причинами.

Организаторы рассказали, что за пару дней до мероприятия в распределительном щите специалисты заметили неисправность линии электроснабжения площадки.

"Данный сбой не позволяет обеспечить необходимые мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования до окончания проведения ремонтных работ", — отметили они в беседе с ТАСС.

Пока новая дата выступления не определена, однако организаторы заверили, что купленные билеты будут действительны и в этот день.

Концерты Лолиты отменили ещё в двух городах
Концерты Лолиты отменили ещё в двух городах

Напомним, что в 2023 году выступления Ани Лорак не состоялись в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Местные власти поддержали жителей, призывавших отменить концерты певицы в связи с её отношением к спецоперации.

Никита Осипов
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