Концерт Ани Лорак в Сочи 16 февраля отменили по техническим причинам
Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Сочи отменили концерт певицы Ани Лорак, который был запланирован на пятницу, 16 февраля, на сцене Red Arena. Как отметили в игорной зоне "Красная Поляна", это связано с техническими причинами.
Организаторы рассказали, что за пару дней до мероприятия в распределительном щите специалисты заметили неисправность линии электроснабжения площадки.
"Данный сбой не позволяет обеспечить необходимые мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования до окончания проведения ремонтных работ", — отметили они в беседе с ТАСС.
Пока новая дата выступления не определена, однако организаторы заверили, что купленные билеты будут действительны и в этот день.
Напомним, что в 2023 году выступления Ани Лорак не состоялись в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Местные власти поддержали жителей, призывавших отменить концерты певицы в связи с её отношением к спецоперации.