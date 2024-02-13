Концерты Лолиты отменили ещё в двух городах
Концерты Лолиты в Перми и Екатеринбурге 19 и 21 марта отменили
Певица Лолита. Фото © Агентство "Москва"
Концерты Лолиты Милявской, запланированные на март в Перми и Екатеринбурге, отменены. Об этом сообщает Ura.ru.
"Концерт не состоится по независящим от площадки причинам", — сказали в пресс-службе "Екатеринбург-ЭКСПО".
Мероприятие должно было пройти 21 марта. Также отменили концерт певицы в Перми 19 марта, сообщили в телеграм-канале "Большая Пермь". При этом в афише на официальном сайте Лолиты в перечне гастрольных городов до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь.
Напомним, Лолита угодила в скандал после того, как 21 декабря 2023 года посетила "голую вечеринку" Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". Тогда представители российской эстрады и шоу-бизнеса явились на тусовку в почти обнажённом виде. В итоге певица опубликовала видеообращение, где объяснилась за свой нескромный наряд, и встала на защиту блогерши. Вот только общественный резонанс привёл к тому, что концерты артистки стали отменяться по всей России. Однако Лолита нашла способ побороть уныние из-за этого.