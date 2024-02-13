Концерты Лолиты отменили ещё в двух городах

Концерты Лолиты Милявской, запланированные на март в Перми и Екатеринбурге, отменены. Об этом сообщает Ura.ru.

Мероприятие должно было пройти 21 марта. Также отменили концерт певицы в Перми 19 марта, сообщили в телеграм-канале "Большая Пермь". При этом в афише на официальном сайте Лолиты в перечне гастрольных городов до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь.