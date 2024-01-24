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"Встаю в 7:30": Лолита нашла способ побороть уныние после отмены концертов из-за "голой вечеринки"

Лолита посвятила себя семье после отмены концертов из-за "голой вечеринки"

24 января, 11:03
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Певица Лолита Милявская, которая лишилась концертов после участия в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой, решила посвятить себя семье и дому, а также приобщиться к здоровому образу жизни. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

"Каждый день я составляю план работы, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов", — сообщила исполнительница.

Певица призналась, что заставляет себя вставать рано утром — не позже 7:30. Потом она делает работу по дому, которую раньше воспринимала как рутину. Сейчас, по её словам, в таких простых обязанностях она нашла радость и успокоение. Милявская полагает, что испытание было послано ей Богом, чтобы наконец-то остановиться, заставить себя отдохнуть и больше времени уделять семье.

Артистка пообещала поклонникам не размещать "унылые" посты, так как видит свою задачу в том, чтобы дарить зрителям положительный заряд энергии. Милявская заверила, что не будет спешить с возвращением на сцену, ведь пока у неё есть дела и дома.

Анна Асти уехала из России, чтобы переждать скандал с "голой вечеринкой"
Анна Асти уехала из России, чтобы переждать скандал с "голой вечеринкой"

Напомним, 21 декабря прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Дресс-кодом для участников стал полуобнажённый вид. В непристойных нарядах появились на мероприятии Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, рэпер Джиган и другие. Позже Лолита записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки и даже заступилась за Ивлееву. Из-за возмущения россиян концерты певицы стали отменяться по всей стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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