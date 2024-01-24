"Встаю в 7:30": Лолита нашла способ побороть уныние после отмены концертов из-за "голой вечеринки" Лолита посвятила себя семье после отмены концертов из-за "голой вечеринки" 24 января, 11:03 Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Певица Лолита Милявская, которая лишилась концертов после участия в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой, решила посвятить себя семье и дому, а также приобщиться к здоровому образу жизни. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

"Каждый день я составляю план работы, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов", — сообщила исполнительница.

Певица призналась, что заставляет себя вставать рано утром — не позже 7:30. Потом она делает работу по дому, которую раньше воспринимала как рутину. Сейчас, по её словам, в таких простых обязанностях она нашла радость и успокоение. Милявская полагает, что испытание было послано ей Богом, чтобы наконец-то остановиться, заставить себя отдохнуть и больше времени уделять семье.

Артистка пообещала поклонникам не размещать "унылые" посты, так как видит свою задачу в том, чтобы дарить зрителям положительный заряд энергии. Милявская заверила, что не будет спешить с возвращением на сцену, ведь пока у неё есть дела и дома.

Авторы Татьяна Миссуми