Вслед за Омском и Новосибирском концерт Лолиты отменили в Подмосковье

Власти Раменского в Московской области отменили концерт певицы Лолиты Милявской, который был запланирован на 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения "Зов народа".

Ещё в конце прошлого года общественники обратились к подмосковному губернатору Андрею Воробьёву с просьбой запретить концерт певицы. Их, кстати, сейчас отменяют по всей России на фоне скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Ранее стало известно об отмене сразу двух — в Новосибирске и Омске. Такая же участь, вероятно, ожидает выступление Лолиты и в Тюмени.