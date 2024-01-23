Вслед за Омском и Новосибирском концерт Лолиты отменили в Подмосковье
"Зов народа": Концерт Лолиты в подмосковном Раменском отменён
Власти Раменского в Московской области отменили концерт певицы Лолиты Милявской, который был запланирован на 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения "Зов народа".
Активисты выложили ответ Министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа.
"По информации администрации Раменского городского округа Московской области, концерт Лолиты Милявской в ДК "Сатурн" отменён, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов", — говорится в телеграм-канале общественников.
Ещё в конце прошлого года общественники обратились к подмосковному губернатору Андрею Воробьёву с просьбой запретить концерт певицы. Их, кстати, сейчас отменяют по всей России на фоне скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Ранее стало известно об отмене сразу двух — в Новосибирске и Омске. Такая же участь, вероятно, ожидает выступление Лолиты и в Тюмени.
При этом сама Лолита заявила, что не понимает причину возмущений, ведь ничего вульгарного во время тусовки в клубе "Мутабор" якобы не было. Звезда записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки и даже заступилась за Ивлееву.
ТАСС / Софья Сандурская