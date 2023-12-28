В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за её визита на вечеринку Ивлеевой

Певица Лолита Милявская, оскандалившаяся своим визитом на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, может лишиться возможности выступить в Тюмени. По данным SHOT , с просьбой отменить концерт артистки к губернатору области Александру Моору обратились общественники из движения "Зов народа".

Их возмутило, что руководство Тюменской филармонии никак не отреагировало на скандал, а билеты на мероприятие всё ещё можно купить. Кроме того, активисты не верят в извинения самой певицы. Тем временем уже приостановлена продажа билетов на курганское выступление артистки, а концерт в Барнауле и вовсе исчез из гастрольного графика Лолиты.