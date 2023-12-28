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28 декабря, 08:39

В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за её визита на вечеринку Ивлеевой

Лолита Милявская. Обложка © Telegram / "Неопра, блин!" / ТАСС / Софья Сандурская

Лолита Милявская. Обложка © Telegram / "Неопра, блин!" / ТАСС / Софья Сандурская

Певица Лолита Милявская, оскандалившаяся своим визитом на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, может лишиться возможности выступить в Тюмени. По данным SHOT, с просьбой отменить концерт артистки к губернатору области Александру Моору обратились общественники из движения "Зов народа".

Их возмутило, что руководство Тюменской филармонии никак не отреагировало на скандал, а билеты на мероприятие всё ещё можно купить. Кроме того, активисты не верят в извинения самой певицы. Тем временем уже приостановлена продажа билетов на курганское выступление артистки, а концерт в Барнауле и вовсе исчез из гастрольного графика Лолиты.

Чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной "голой вечеринки"
Чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной "голой вечеринки"

Напомним, 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла "голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Среди гостей оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Мероприятие возмутило общественников, после чего Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Тем не менее Федеральная налоговая служба уже начала проверять её на неуплату космической суммы в более чем 100 миллионов рублей.

Матвей Константинов
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