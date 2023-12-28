В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за её визита на вечеринку Ивлеевой
Лолита Милявская. Обложка © Telegram / "Неопра, блин!" / ТАСС / Софья Сандурская
Певица Лолита Милявская, оскандалившаяся своим визитом на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, может лишиться возможности выступить в Тюмени. По данным SHOT, с просьбой отменить концерт артистки к губернатору области Александру Моору обратились общественники из движения "Зов народа".
Их возмутило, что руководство Тюменской филармонии никак не отреагировало на скандал, а билеты на мероприятие всё ещё можно купить. Кроме того, активисты не верят в извинения самой певицы. Тем временем уже приостановлена продажа билетов на курганское выступление артистки, а концерт в Барнауле и вовсе исчез из гастрольного графика Лолиты.
Напомним, 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла "голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Среди гостей оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Мероприятие возмутило общественников, после чего Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Тем не менее Федеральная налоговая служба уже начала проверять её на неуплату космической суммы в более чем 100 миллионов рублей.