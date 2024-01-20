В Новосибирске отменили сразу два концерта Лолиты на фоне скандала с "голой вечеринкой"
В Новосибирске отменили второй концерт Лолиты
Певица Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Новосибирске отменили концерт Лолиты Милявской. Выступление должно было пройти в Доме учёных в Академгородке 31 марта. Информация об отмене шоу появилась на сайте учреждения.
"Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Все вопросы по поводу возврата билетов следует адресовать на электронную почту info@artzvezdy.ru", — сказано на сайте ДУ СО РАН без объяснения причин данного решения.
Это уже второй отменённый концерт Лолиты в Новосибирске. Та же участь постигла шоу певицы, намеченное на 2 апреля в местном Дворце культуры железнодорожников. Не состоится и её выступление 27 марта в Омске. Решение принято после жалобы казаков из-за участия в "голой вечеринке".
Напомним, Милявская пришла на "голую вечеринку" блогерши в столичном клубе "Мутабор" согласно дресс-коду — в неглиже. Но даже после общественного осуждения Лолита призналась, что не понимает причину возмущений, ведь ничего вульгарного в клубе якобы не было. Общественники попросили отменить концерт певицы в Тюмени. Лолита заступилась за Настю Ивлееву. Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки.