В Новосибирске отменили сразу два концерта Лолиты на фоне скандала с "голой вечеринкой"

В Новосибирске отменили концерт Лолиты Милявской. Выступление должно было пройти в Доме учёных в Академгородке 31 марта. Информация об отмене шоу появилась на сайте учреждения.

"Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Все вопросы по поводу возврата билетов следует адресовать на электронную почту info@artzvezdy.ru", — сказано на сайте ДУ СО РАН без объяснения причин данного решения.