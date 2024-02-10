В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты 19 марта

Продажа билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, который планировался 19 марта, приостановлена. На электронных ресурсах, где они продавались, сейчас возможность покупки отсутствует.

По планам мероприятие должно пройти на сцене Дворца культуры имени А.Г. Солдатова в Свердловском районе Перми. Однако 9 февраля объявление о культурной программе для пермяков исчезло из списка "Яндекс.Афиши", а на сайте "Пермских зрелищных касс" сказано, что свободных мест больше нет. Также и при попытке приобрести билеты через организатора тура появляется уведомление о том, что продажа закончена.