В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты 19 марта
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Продажа билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, который планировался 19 марта, приостановлена. На электронных ресурсах, где они продавались, сейчас возможность покупки отсутствует.
По планам мероприятие должно пройти на сцене Дворца культуры имени А.Г. Солдатова в Свердловском районе Перми. Однако 9 февраля объявление о культурной программе для пермяков исчезло из списка "Яндекс.Афиши", а на сайте "Пермских зрелищных касс" сказано, что свободных мест больше нет. Также и при попытке приобрести билеты через организатора тура появляется уведомление о том, что продажа закончена.
В афише ДК им. Солдатова концерт исполнительницы песен "Ориентация север" и "На Титанике" сейчас не значится, однако никакого заявления о его отмене дом культуры не делал. Сама певица пока никак не комментировала ситуацию на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, Лолита попала в скандал после того, как 21 декабря 2023 года посетила "голую вечеринку" Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". Тогда представители российской эстрады и шоу-бизнеса явились на тусовку в почти обнажённом виде. В итоге певица опубликовала видеообращение, где объяснилась за свой нескромный наряд, и встала на защиту блогерши. Вот только общественный резонанс привёл к тому, что концерты артистки стали отменяться по всей России.